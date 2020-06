Costinha detectó el problema de Joao Félix en el Atlético

Cambiar de Liga, de país, requiere una adaptación que no todo el mundo cursa igual, no existe manual de instrucciones para ello. Precisamente, Costinha, ex futbolista del Atlético de Madrid, señaló esa vicisitud como la responsable de que aún no se haya visto al mejor Joao Félix.

"En términos de afición, Joao Félix no debe haber encontrado algo muy diferente en el Atlético en comparación con el Benfica. La diferencia está relacionada con el nivel de cada campeonato. La Liga Española es mucho más competitiva que la portuguesa, es una competencia con un ritmo alto, en la que todos juegan para ganar", analizó el ahora entrenador.

Para Costinha, el tipo de los 127 millones "también tendrá que adaptarse a las demandas de Simeone, pero creo que, tarde o temprano, se adaptará a estas dinámicas y será un jugador destacado".

Tampoco está brillando Joao Félix en la suerte del gol, cualidad que mostraba más en Lisboa. "En un club como el Benfica, en cada partido tienes innumerables oportunidades para marcar, y allí se enfrenta a una realidad mucho más equilibrada", diagnosticó.