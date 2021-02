Coudet aseguró que el Celta "no depende 100%" de Aspas

Coudet no está preocupado por el debate de la 'Aspasdependencia'. Según el argentino, el Celta "no depende al 100%" de lo que haga el gallego, aunque dejó claro que es el mejor del equipo.

"Vamos mejorando en cuanto a la dependencia de él, pero eso no quiere decir que no sea un jugador determinante y el mejor que tenemos en la plantilla. Eso es indiscutible. El equipo no depende al 100% de lo que haga Iago, eso nos ayuda para llegar de una mejor manera. Obviamente, lo vamos a extrañar. Intentaremos que su ausencia se note lo menos posible y sostener la idea que tratamos de imponer en cada juego", explicó Coudet.

Además, Coudet dejó caer que Solari y Ferreyra podrían salir de inicio. "Ya han pasado un par de semanas desde que se incorporaron al equipo y 15-20 días en el mundo del fútbol son muchos", indicó.

"Cambiar de sistema no te asegura nada y sostenerlo, tampoco. Venimos jugando de una forma que nos viene dando buenos resultados y nos sentimos cómodos. Después, nos vamos adaptando a lo que nos pide cada partido. Por más que arranquemos jugando de una manera, en los distintos partidos hemos ido cambiando el sistema durante el mismo juego", añadió.

Y concluyó con el Valencia, del que no se fía ni un pelo: "Tiene muchos jugadores y buenos. La realidad es que han tenido una semana movida por lo que uno se puede informar. En el fútbol nunca se sabe cómo se puede reaccionar después de una semana así. Los jugadores que tiene pueden despertar en cualquier momento".