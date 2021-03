Coudet quiere una "salvación tranquila"

El argentino Eduardo Coudet reiteró este jueves que su objetivo al frente del equipo celeste, al que llegó a principios de noviembre tras la destitución de Óscar García, es conseguir la permanencia sin el "sufrimiento" de las últimas temporadas.

"Mi objetivo personal es acabar esta temporada con una salvación tranquila. El hincha del Celta viene de dos años durísimos, con el corazón en la boca y vamos cumpliendo pequeños objetivos", comentó en una entrevista con los medios oficiales del club.

Para él fue "muy gratificante" poder cerrar el 2020 fuera de los puestos de descenso porque permitió que "el hincha pudiera levantar la copa viéndose fuera de una zona complicada en la que llevaba dos años".

"Esperamos terminar de la mejor manera, sin sufrimiento, viendo al equipo crecer e ilusionarnos por más. No me desvío del objetivo principal, que es salvar la categoría, y hacerlo lo antes posible para que el hincha no tenga que sufrir", insistió.

Coudet cree que el Celta es uno de los clubes más perjudicados por la ausencia de público en los estadios, se definió como “un apasionado” del fútbol y destacó el papel que los laterales tienen en el juego de su equipo.

"Es importante conocer la historia del club, eso te ayuda a transmitírselo a los jugadores. Balaídos históricamente es un rival muy difícil para los rivales y es algo que debemos tener presente", apuntó el técnico, que vistió la camiseta celeste como futbolista en el 2002.

Dejó claro que para él el estilo de juego es innegociable, "prefiero recuperar el balón lejos de la portería nuestra que correr", y destacó la importancia de generar “una idea donde la ambición de ganar supere al miedo a perder".

"Queremos ser un equipo sin temores, que va a ir a buscar cada partido", subrayó el preparador argentino, que agradece a los futbolistas que se hayan adaptado "muy rápido" a su idea futbolística.