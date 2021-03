Coudet y Marcelino coincidieron en que fue un "resultado justo"

El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, lamentó que su equipo no tuviera "más claridad en los últimos metros" para desarmar el sistema defensivo que le planteó el Athletic Club, en un partido que terminó sin goles y en el que, a su juicio, les costó "leer mejor para generar más situaciones de gol".

"Nos enfrentamos a un rival duro, que defendió bien con un bloque bajo, sobre todo con los cuatro de fondo y dos pivotes. Pero siempre fuimos a por la victoria. En casa queremos ganar siempre, esa es la realidad", apuntó tras el choque el técnico celeste.

Destacó que su equipo hizo una "muy buena" primera hora de juego, pero insistió en que después le faltó atacar mejor por las bandas a un rival "muy duro" por el centro por la acumulación de futbolistas.

Por su parte, Marcelino García Toral coincidió en que el resultado no se puede considerar "injusto". "Ha sido un partido bastante igualado y con fases de dominio para cada uno. Estamos satisfechos porque jugando fuera de casa y con el potencia de este equipo en ataque no permitimos oportunidades. Es una pena que no pudiésemos marcar", analizó.

"Ha sido un partido de pelear mucho y sabíamos que era difícil. Nos han hecho trabajar mucho, pero el equipo está vivo, pelea y rinde muy bien. Queríamos que ganar, pero si no se puede es bueno puntuar algo", apuntó el jugador del Athletic. Unai López.

Por otro lado, Yeray Álvarez comentó que fue un partido "muy igualado" en el que las dos defensas "cortaron bastante". "Es un empate justo que no nos agrada, así que no nos vamos contentos", sentenció.