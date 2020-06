"Creo que a los jugadores les taparon la boca rápidamente"

José Manuel Esnal 'Mané' se ha mostrado crítico con la vuelta de la Liga, ya que cree que han primado los intereses económicos por encima de la salud y, además, criticó la calidad del fútbol que se está viendo.

"Se está primando más la pandemia económica que la pandemia de la salud", afirmó el ex técnico, que dirigió al Athletic en 26 partidos en la temporada 2006-07.

"No estamos escuchando hablar a ninguno de los médicos deportivos", afirmó, asegurando también que cree que "a los jugadores les han tapado la boca rápidamente".

Cabe recordar que los futbolistas mostraron al principios sus dudas con respecto a la reanudación, en relación a la seguridad y los test, argumento sobre el que se apoya Mané.

Además, el ex entrenador criticó el fútbol que se está viendo, por ejemplo, en la Bundesliga: "Me da un vacío. Primero, hay mucha protección, hay bastante poco contacto y no está la estimulación del publico para que lo hagan"

"Se están viendo partidos de entrenamiento", concluyó, apuntando que echa de menos algún elemento competitivo.