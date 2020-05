"Creo que Barça e Inter llegarán a un acuerdo por Lautaro"

El ex futbolista argentino lo aseguró en una entrevista concedida a 'TMW'. En ella además vaticinó que el Barcelona lo hará por medio de algún tipo de trueque, y de ese modo convencerá al Inter.

Se mostró convencido de que habrá acuerdo. "Creo que las partes llegarán a un acuerdo, no creo que el Barça gaste 111 millones, no porque Lautaro no los valga, pero intentará poner sobre la mesa jugadores importantes más 60 o 70 millones", expuso.

"Creo que el deseo del jugador es jugar en Barcelona. Es normal que estén negociando, el Inter no quiere malvenderlo porque es un futbolista importante y todavía joven", añadió Pasculli.

El ex campeón del mundo con Argentina cree que Lautaro será un buen complemento primero, y digno sucesor de Suárez como pareja de baile de un Messi sin fecha de caducidad, después. "El Barça está pensando en el futuro porque no sabemos cuánto tiempo podrá Suárez jugar al más alto nivel", dijo.

"Y un ataque con Lautaro, Messi y Suárez es potentísimo. Y además está Dembélé", añadió, para finalizar su análisis.