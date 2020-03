Todos los jugadores del mundo quieren jugar el máximo número minutos posibles. Está en su ADN.

Iago Herrerín confesó que no está llevando del todo bien su situación en el Athletic. "Creo que el coronavirus está siendo lo más tranquilo de esta temporada, que está siendo dura...", dijo en declaraciones a 'Onda Vasca'.

"Un jugador siempre quiere jugar. La competitividad que tenemos Unai Simón y yo es terrible; él está bien y yo entreno bien. Pero el míster decide una cosa, para eso se paga a los entrenadores. Yo lo puedo ver más o menos justo, pero eso queda para mí", profundizó en la cuestión.

Y es que siempre se ha visto relegado a un segundo plano. "Solo he sido una temporada titular, y eso que empecé lesionado. He competido contra Gorka Iraizoz, contra Kepa Arrizabalaga, he estado yo solo... ahora con Unai Simón intento competir con él", relató.

Llegó a afirmar que ha visto cosas que no le han gustado. "Ves feos, cosas que no te agradan, y eso te va minando la moral... ", concluyó.