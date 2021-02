"Creo que los porteros negros somos mejores que los blancos"

Razak Brimah vivió una aventura inolvidable antes de poder dedicarse al fútbol. En una entrevista con el diario 'Marca', la repasó y reivindicó la figura de los porteros negros en el mundo del fútbol actual. Actualmente, es jugador del Linares Deportivo, en Segunda B.

"Me alegro mucho que haya cada vez más porteros de raza negra. Sinceramente, creo que somos mejores que los porteros blancos. Los hay que fallan más que nosotros. Estamos mejorando y cada vez somos más. Antes, era Kameni y poco más. Me pone mucho que porteros negros sean titulares", aseguró.

Sobre sus orígenes, explicó: "Todo empezó en Wolfsburgo, en una academia a la que llegué desde Ghana, me vieron y me ficharon. Fui para el Poli Ejido. Luego, por problemas de papeles, estuve en Portugal dos años, con 18, muy joven".

"Mi madre era costurera y hacía atletismo como 'hobbie'. Le estaré muy agradecida toda mi vida. Cuando fui a Alemania, se puso muy triste, me apoyó muchísimo, junto con mi tío. Mi madre me dijo que no me olvidase de donde vengo, es lo que hago hasta ahora", relató además.