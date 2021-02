Cristian Álvarez pierde las llaves de La Romareda

El Real Zaragoza está teniendo que remar esta temporada contra viento y marea. Parece que todo está en su contra. Incluso en el día menos pensado falló el menos esperado. Cristian Álvarez, uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del club, propició la derrota de los suyos en su regreso al equipo tras superar su lesión.

Un error que no empaña, ni mucho menos, todo lo que el argentino ha hecho por la camiseta blanquilla, pero que sí le permitió al Alcorcón llevarse los tres puntos de La Romareda, que ya no asusta a sus rivales, ya que ni siquiera su guardían logra retener la llave.

Los 'alfareros' sumaron su segunda victoria consecutiva y, aunque se mantienen en los puestos de descenso a Segunda División B, se encuentran a un solo paso de abandonar la zona roja. De hecho, poseen los mismos puntos que el Sabadell (26), que sí están fuera de peligro.

Y el siguiente equipo, solo uno más que el Alcorcón un Zaragoza que parece no acostumbrarse a la presión de luchar por mantener la categoría. Esta campaña no está siendo de las más habituales en La Romareda, pero si no lo aceptan, se adaptan y compiten como lo hacen los de abajo van a sufrir hasta la última jornada por alcanzar la permanencia.

Los de Juan Antonio Anquela, catedrático en esto de luchar por no descender, sorprendieron este lunes con un planteamiento muy ofensivo. Carlos Bellvís y Laure rasgaron las costuras de la defensa local por los costados y Kelechi Nwakali se presentó al mundo como un todoterreno que domina todas las áreas del campo.

Marc Gual lo intentó una y otra vez, pero demostró su enfado con el gol. Numerosos remates y todos ellos al sexto -si hubiera- anfieatro. Mientras tanto, los de Juan Ignacio Martínez lo intentaron con algún que otro balón parado que no puso en peligro la integridad del guardameta Dani Jiménez. David Fernández y Álex Alegría bailaron en cada acción.

El que sí se vio amenazado fue Cristian Álvarez. Pasada la hora de juego, el gol del Alcorcón: Dani Ojeda la puso desde el córner, a pierna cambiada, y el guardameta argentino no calculó bien y mandó el balón a la red al intentar rematar el cuero con el puño. Le molestó lo suficiente José León.

Y fue este el momento en el que se vio el sorprendente planteamiento de Anquela. Con 0-1 en el electrónico, los 'alfareros' siguieron buscando la portería rival y terminaron, de nuevo, con Bellvís y Laure en el campo contrario y buscando hurgar en la herida de un Zaragoza que no levanta cabeza.

Un semiremate fallido -por darle alguna connotación de peligro- de Alejandro Francés que Dani Jiménez blocó sin problemas fue la único ocasión que tuvieron los de JIM en toda la segunda mitad. Los blanquillos, con solo uno de los últimos seis puntos, a solo un punto del descenso.