Cristiano, ajeno al PSG, quiere cumplir su contrato con la Juve

Cristiano Ronaldo no se quiere mover de la Juventus. Este jueves, 'AS' publica que el delantero portugués no piensa abandonar el club turinés pese a los rumores que le vinculan con el Paris Saint-Germain.

Según el citado medio, fuentes del jugador dicen que este desconoce cualquier conversación de la 'Vecchia Signora' con los parisinos. En este sentido, el periodista de 'beIN Sports', 'CNN' o la 'Gazzetta dello Sport' Tancredi Palmieri decía que en Turín se estudiaba la venta del portugués en verano.

Esta operación iría encuadrada en un posible intercambio por Neymar con el PSG. Un auténtico bombazo que abría la veda de otros rumores como su posible regreso al Manchester United o hasta, según 'FOX America', un fichaje por los Wolves de su agente Jorge Mendes.

Leonardo, director deportivo del PSG, llegó a hablar del asunto: "¿En cuántos clubes puede jugar un jugador así, cuatro o cinco? Es un círculo cerrado, el PSG está en él y todo el mundo habla siempre de nosotros, pero antes debe haber oportunidades, situaciones, momentos... Es normal que se hable de esto, aunque debido a la locura del mercado no está a nuestro alcance por ahora".

Pero al margen de esta vorágine de rumores que rodean a Cristiano Ronaldo, el de momento delantero de la Juventus parece mantenerse apartado de todo. Siempre según el diario madrileño, su intención en todo momento es cumplir el contrato que le vincula a la Juventus hasta el 30 de junio de 2022.

Tanto él como su familia se han adaptado muy bien a la vida en Italia, donde llegaron en el verano de 2018 tras ser traspasado con el beneplácito del Real Madrid por 100 millones de euros. Más de lo que los blancos pagaron en 2009, después una inversión sobradamente amortizada durante casi diez años.

A bordo de la Juventus, Cristiano Ronaldo ha disputado 94 partidos en los que ha hecho 71 goles y repartido 17 asistencias. Además, ha ganado dos Serie A, una Supercopa de Italia y el premio al mejor jugador de la temporada 2018-19. En febrero cumplirá los 36 años y aún le queda temporada y media de contrato con los 'bianconeri'.