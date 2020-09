Cristiano Ronaldo volvió a ponerse la capa de superhéroe en el último partido de la Juventus. El delantero portugués anotó un doblete y, con un jugador menos, forzó el empate para rescatar un punto muy importante al inicio del curso.

El físico del luso es su gran motor y Fernando Santos lo sabe. El seleccionador de Portugal cree incluso que es posible que alargue mucho más su historia en fútbol.

"Cristiano está preparado para jugar hasta los 40 años, pero no sabe si eso va a pasar. Aunque él puede llegar a sentir en algún momento que ya no tiene las mismas condiciones", comentó el seleccionador nacional en 'TVI24'.

Ahora mismo la estrella de la Juve tiene 35 años, pero cree que otros cinco años más de buen juego aún puede aportar. Eso sí, cree que se retirará a tiempo cuando le pesen las piernas.

"Cuando sienta que no va a poder ser Ronaldo, no va a ser Ronaldinho. Ronaldiho, entre comillas, no confundir con el Ronaldinho brasileño”, declaró el seleccionador de Portugal", comentó Santos.