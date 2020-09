"Cristiano me ha dicho que está feliz de que haya venido"

La Juventus buscaba un '9' que acompañara a Cristiano Ronaldo tras la salida de Gonzalo Higuaín y lo ha encontrado en Álvaro Morata. Entre ex madridistas va el juego.

Después de entrenar a las órdenes de Andrea Pirlo, el aún futbolista del Atlético posó este viernes con la camiseta de la Juve en su presentación como 'bianconero'. Un acto en el que aseguraba que ahora es "mejor jugador".

Una de las cuestiones a Morata fue dirigida a su relación con el propio Cristiano. Con él coincidió en el Real Madrid y también se enfrentaron en la anterior etapa en la Juventus del delantero madrileño.

"Conozco bien a Cristiano, muy bien como persona. Como jugador creo que lo conocéis todos, es muy bueno. He tenido siempre una relación muy buena con él, siempre me ha aconsejado", comentó Morata.

Y sobre el recibimiento del luso, se mostró contento: "Me ha dicho que está feliz de que haya venido. Hemos hablado un par de veces cuando no estábamos en el mismo equipo, ahora he pasado dos días con él y hablamos de todo, de la familia y del fútbol en general y de cómo vemos los dos esta temporada".