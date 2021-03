"Cristiano nunca llegará al nivel de Pelé, Maradona o Messi"

Cristiano ha superado para muchos a Pelé en número de goles anotados en competiciones oficiales y eso sigue generando mucha polémica. Para José Joao Altafini, más conocido como 'Mazzola', eso no es correcto.

El que fuera campeón del mundo con Brasil en 1958 fue bastante crítico: "Me gustaría saber quién inventó este ranking. Cristiano no alcanzó a nadie, Pelé marcó 1225 goles en partidos oficiales, no fue en amistosos ni nada por el estilo".

Pero eso no fue todo. Altafini dejó al portugués por debajo de los más grandes. "No llegará a Pelé y él nunca alcanzará su nivel. De hecho, Ronaldo nunca llegará a los pies de Pelé, Maradona o Messi. Son los mejores de la historia del fútbol", afirmó.

De esta forma, un ex compañero de 'O Rei' no dudó en criticar a Cristiano con tal de defender el estratosférico registro del legendario futbolista brasileño. La polémica seguirá hasta el fin de los días.