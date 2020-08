Cristiano vaciló de físico a 14 metros bajo el agua: "¡Llamadme Neptuno!"

Cristiano Ronaldo se mueve en el césped como pez en el agua. Y ahora, ha demostrado que también se sabe defender, y de qué manera, en el mar.

El luso publicó una zambullida que no todos pueden realizar. Y es que se sumergió a 14 metros de profundidad durante sus vacaciones.

"Esta mañana me desperté preguntándome qué estaría pasando en el mar. ¡Llamadme Neptuno!", publicó Cristiano, que quiso recomendar a sus seguidores que no lo intentaran por su cuenta. No todos tienen la capacidad física del 'Bicho'...