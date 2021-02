Cristiano vs Neymar: grandes diferencias entre dos 'falsos zurdos'

El 5 de febrero hubo una altísima concentración de musas para que dos enormes talentos, aunque en diferentes años, cumplieran años. Este viernes Cristiano Ronaldo alcanza los 36 en un gran estado de forma, mientras que Neymar llega a los 29. Dos 'cracks', sin duda, con muchas analogías, pero también evidentes diferencias.

Aprovechando la efeméride, BeSoccer Pro da cuenta de una de ellas. Y es que, aunque ambos parten en el campo desde esa falsa posición de delantero por la izquierda, su manera de desenvolverse y buscar la portería rival es bien distinta.

Antes de entrar a comparar sus fortalezas, no hay más que echar un vistazo a su mapa de acción para entender cómo ese posicionamiento inicial escorado es el punto de partida para apuntar hacia el centro del ataque.

De hecho, el de Cristiano Ronaldo casi podría decir de él que es más un interior izquierdo que un delantero. A partir de ahí, el de Funchal es capaz de desenvolverse con habitualidad y normalidad en las posiciones del centro del ataque. Su ubicación por la derecha es accidental.

Igualmente se puede decir de Neymar. Su posicionamiento se orienta un poco más hacia el centro, pero también son las zonas del perfil zurdo las que transita más para llevar a cabo su juego. Su incidencia por la derecha, eso sí, resulta menor aún.

Hablamos, no obstante, de dos biotipos de atacantes bien diferentes. Según el parámetro analizado, como muestra la gráfica que ilustra esta noticia, nos encontramos diferencias abismales. Por ejemplo, mientras que el brasileño intenta más del doble de regates que el luso por cada 90 minutos (16.12 vs 7.14), es Cristiano quien sale más victorioso de ellos (63.19% vs 48.16%), fundamentalmente porque en la mayoría de ellos deja atrás a su par por velocidad. No obstante, en el uno contra es el ex del Barça el que sale mucho mejor parado, sale airoso en muchos más duelos ofensivos (11.58) que su compañero de cumpleaños (5.66).

Otra lectura que nos deja esa comparativa es que queda claro que el futbolista del PSG es quien arriesga más, un dato que se puede medir también viendo la cantidad de balones que pierde Neymar (19.78) frente a los de Cristiano (9.72).

Y mientras el portugués es más vertical (2.08 tiros a puerta), Ney es más generoso (6.04 pases al área, el triple que CR7). La última sustancial diferencia nos la muestra el índice de faltas que sufre el brasileño (5.04) frente al del luso (1.44). Bien porque Cristiano es más difícil de parar, bien porque Neymar participa mucho más en la condicción ofensiva.