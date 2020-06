Cristiano ya es milmillonario

Cristiano sigue batiendo récords, aunque no siempre sean estrictamente deportivos. Este, en concreto, no lo es, pero va necesariamente adherido a sus méritos dentro del terreno de juego.

Porque según 'Forbes', las ganancias de Cristiano Ronaldo, que no su patrimonio, ya han superado los mil millones de euros, siendo el primer futbolista profesional en alcanzar esa cifra de ganancias.

Cristiano lo ha logrado gracias a llevar 15 años encadenando un sueldo estratosférico tras otro, a lo que hay que sumar sus para nada desdeñables ingresos por derechos de imagen.

Así pues, Cristiano se convierte en el primer milmillonario del fútbol (que no billonario, al menos no de acuerdo al término en castellano, el cual equivale a un millón de millones), por delante del que no debería tardar demasiado en acompañarle, Lionel Messi.