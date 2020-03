Cruz Azul descarta ser campeón por decreto

Después de que en El Salvador se decidiese suspender el campeonato y dar como campeón a Once Deportivo, las dudas empezaron a surgir en México.

Hay quiénes creen que Cruz Azul merece ser el vencedor del Clausura, pero otros no piensan lo mismo. De todas formas, la 'Máquina' descartó serlo por decreto.

"No, no me interesa, gracias. Seguiremos trabajando y paso a paso vamos a buscar lograr el objetivo en cada partido. ¡Vamos, azules!", reza parte del comunicado en redes sociales.