Cuadrado no descartó un regreso a sus inicios en Medellín

Juventus afronta su quinta temporada en la Juventus. El colombiano se ha convertido en un futbolista polivalente en uno de los mejores clubes de Europa. Un estatus que, en parte, se lo debe a Independiente Medellín.

Allí inició su aventura como profesional con solo 20 años antes de que el Udinese decidiese ficharle para emprender su carrera en el fútbol del Viejo Continente. Por ello, Cuadrado sabe que está en deuda con el DIM.

"Lo de volver a Independiente Medellín lo he pensado, también a qué edad podría ser. Me gustaría poder terminar aunque sea un año con el 'Poderoso', el equipo que me dio la oportunidad de darme a conocer", asintió a 'ESPN'.

A sus 31 años, el jugador colombiano todavía tiene mucho que ofrecer en Europa. Pero no descarta ni mucho menos un retorno más que romántico al cuadro de Medellín.