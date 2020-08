"Cualquier jugador sueña con ganar la Champions"

El Atlético tiene una obsesión en la cabeza y no es otra que conquistar la Champions, una competición que se le sigue resistiendo al conjunto rojiblanco. Pero eso puede acabar esta campaña, ya que los rojiblancos son favoritos para levantar la 'Orejona'.

Koke, capitán del cuadro 'colchonero', atendió a 'AS' justo antes de viajar a Lisboa para esa 'Final a ocho' en la que los madrileños pelearán por la consagración en Europa.

"Te imaginas siempre levantar la Champions. La verdad es que cualquier jugador sueño con ganarla y por qué no este año. Vamos a dar todo lo que tenemos, ojalá levantarla", dijo el centrocampista.

Asimismo, el jugador continuó en la misma línea: "¿Una espinita clavada? No he tenido la suerte de poder ganarla. He perdido dos finales, pero el fútbol es así. Uno tiene que ganar y el otro tiene que perder, y cada vez que caes te levantas con mayor ilusión y más ganas de ganar ese torneo. Tenemos una bonita oportunidad".

En relación al encuentro de Anfield, Koke cree que fue un punto de inflexión: "Creo que al final ese partido nos sacó lo mejor a todos. Cogimos responsabilidades y nos mentalizamos de que podemos hacer cosas importantes, todos metidos y enchufados. No es fácil ganar dos choques seguidos al actual campeón de Europa y recientemente campeón de la Premier".

Por otra parte, el capitán rojiblanco se refirió a la posibilidad de retirarse en el Atleti. "Sería bonito. Al final sería un reto para mí, desde los seis añitos acabar mi carrera aquí sería algo increíble y un sueño. Pero ya sabemos cómo es el fútbol, de mayor igual no puedo seguir al nivel que estoy ahora y habría que buscar otras opciones", apuntó.

Por último, el ojito derecho de Simeone mandó un mensaje a la afición. "Es una temporada rara, una Champions diferente, única, a un partido y nos tenemos que adaptar a las situaciones. Todos estamos muy ilusionados y quiero que nos sigan apoyando desde casa, porque con todo lo que está pasando es complicado. Que tengan fe en nosotros, les sentimos mucho", concluyó.