Cuando Bravo volvió a Colo-Colo como arquero del Barça

Este 20 de agosto de 2020 se cumplen cinco años del regreso de Claudio Bravo a la portería de Colo-Colo. Eso sí, el meta chileno solo lo hizo durante unos cuantos días, cuando disfrutó de nuevo de las instalaciones del equipo de su vida.

Y es que tras marcharse de su país en la temporada 2005-06, el conocido arquero aterrizó en la Liga Española de la mano de la Real Sociedad. En el año 2014, firmó por el Barcelona, equipo en el que estuvo hasta marcharse en el 2017 al Manchester City.

"Me crié en estas canchas. Siempre ha sido mi casa, donde todo el mundo me vio crecer. No existe rencor, todo lo contrario, amor hacia el club y hacia esta camiseta", comentó el por aquellos entonces guardameta azulgrana.