Cuando el Inter recomendó a Shaqiri acudir a un curandero para una lesión

Mucho antes de reencontrarse con su mejor fútbol en la Premier League, el suizo Xherdan Shaqiri vivió una etapa extraña en su carrera. No convenció en el Bayern pese a las expectativas depositadas en su fichaje y probó en una cesión en el Inter en la que nadie acabó del todo satisfecho.

El jugador sorprendió en su día al asegurar que en el equipo italiano se fiaban de los curanderos a la hora de tratar lesiones: "En el Inter estaba lesionado y para recuperarme me dijeron que había un curandero que hacía milagros en una montaña. Conduje durante hora y media para llegar al anciano, pero no me ayudó en absoluto", explicó hace unos años.

El suizo reveló que el tratamiento profesional de las lesiones fue uno de los motivos por los que se decantó por el Stoke City para continuar su carrera en la Premier League. "Esta fue una de las razones que me convencieron de que el Stoke City era la mejor opción para mí. Aquí hay siete fisioterapeutas que me mantienen bajo control todos los días", analizó al llegar.

Shaqiri nunca encontró su mejor nivel en el Inter, club en el que, a tenor de lo escrito, vivió todo un calvario durante solo seis meses.

Tras unos años a buen rendimiento en el Stoke, las puertas de un grande se le abrieron de nuevo de par en par y fichó por el Liverpool.