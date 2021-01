Cuando el Madrid fue el verdugo del Lega: "Florentino no sabía ni qué decirnos"

¿Qué le dijo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, a Victoria Pavón, del Leganés, cuando los 'merengues' fueron los verdugos de los 'pepineros' la pasada temporada? Su empate en Liga certificó el descenso de los entones entrenados por Javier Aguirre y su máxima mandataria analizó aquel día y muchos más en una entrevista con 'AS'.

"La verdad es que no sabía ni qué decirnos… Recuerdo que al descanso nos comentaba: 'Si corréis, nos podéis ganar en la segunda parte'. Él se mostró muy solidario con nosotros. Cuando acabó el partido, se bajó detrás de mí y no sabía ni qué decirnos… nos intentaba como consolarnos", explicó.

"Nos decía: 'Si Óscar hubiera metido esa última'. Yo ya al final me sentía un poco mal también y le decía: 'Bueno, Florentino, que no te preocupes, que no ha sido culpa vuestra. Que esto es algo que hemos ido cosiendo toda la temporada", dijo además.

¿Tan afectado estaba Florentino? "Hombre, también estaba afectado, claro. Me imagino que no se debía sentir bien, ver que juegas con un equipo en el que un resultado positivo para ti fuerza el descenso del otro sin que te juegues nada. Se portó muy bien. Nos intentaron consolar lo máximo posible".

Una de las claves del encuentro estuvo en la actuación arbitral, de la que el Lega no quedó satisfecho: "Cuando acabó el partido, nos plantamos todos en la puerta del vestuario de los árbitros. Pero ya era tarde, la verdad… no servía de nada";

Otro tropiezo de aquel curso, el fichaje de Braithwaite por el Barcelona, que Pavón consideró injusto: "Sí, me pareció algo muy injusto. Algo que no te podías ni creer. En esos días, yo a veces me preguntaba si todo aquello era real. Que un equipo tenga un problema, se le lesione un jugador provoque que a ti te puedan quitar un jugador y tú ya no puedas hacer nada".