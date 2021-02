Khedira no va de vacaciones a Alemania. El ex de la Juventus no estaba gozando de protagonismo en Turín y fichó por el Hertha Berlin con la clara intención de volver a sentir ese cosquilleo de ser titular cada fin de semana y darlo todo en el campo. En su rueda de prensa de presentación, habló de este y otros menesteres.

"Llevo diez años y medio fuera de la Bundesliga. Todo el mundo conocía mi situación en la Juve. Quiero jugar, conseguir algo. Sentí que había mucha confianza aquí. Estoy deseando comenzar con mi nueva tarea. Quiero volver a llenarme de barro los brazos y las piernas. Esto no es una degradación, es lo que he echado de menos", aseguró.

Al llegar de la 'Vecchia Signora', le preguntaron por su estado físico y Cristiano Ronaldo: "Las cifras no ne avalan, sin duda. Los últimos cinco meses no han sido fáciles, pero sí he estado al 100% durante todo ese tiempo. Cuando entrenas a diario con Cristiano, no pierdes el tono".

Y, de paso, comentó cambio de equipo: "Me fui como vine: con una sonrisa. Ayer, pude volver a despedirme de todos en persona. Mi familia y amigos se alegran por mí porque se dan cuenta que vuelvo a ser feliz. Es divertido, siempre me han gustado los retos. He jugado por títulos, hay que ganar. Ahora tenemos que hacerlo. No me siento el gran jefe aquí. Soy parte del equipo".

¿Debutará ante el Bayern? ¿Qué aportará al Hertha Berlin? "Necesito entrenar, conocer al equipo y respetar a todos. Es demasiado pronto para hablar del viernes. Estoy convencido de mí mismo y de mis cualidades. Para mí, el fútbol es ganar. También hay que estar preparado y saber sufrir por ello".