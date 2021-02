Cuando Matuidi felicitó a su mujer por San Valentín ¡con una foto de Google!

Lo que no sabemos es si a su esposa le gustó o no. Twitter/BlaiseMatuidi/AFP

¿Piensas que has tenido un mal 14 de febrero? No te preocupes, recuerda que Blaise Matuidi subió una foto sacada de Internet para felicitar a su mujer por San Valentín en 2017 y no se molestó ni en editarla. Cogió la captura y, sin más, la subió a las redes.