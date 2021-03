"Cuando me vine a Georgia no sabía ni ubicarlo en el mapa"

Después de jugar en algunos clubes como Valladolid, Atlético o Levante, Víctor Mongil hizo las maletas para jugar en el futbol georgiano. Se unió al Dinamo Tbilisi, entonces entrenado por el también español Xisco Muñoz.

El futbolista concedió una entrevista en el diario 'Sport' en la que desveló cómo fue su fichaje: "Cuando me salió la oportunidad de ir a Georgia, no sabía ni ubicarlo en el mapa".

"Pero me atreví porque aquí estaba Xisco Muñoz de entrenador, que ya fue jugador aquí antes. Me parecía dar un salto en mi carrera y empezar a luchar para ganar títulos, uno de los criterios que me hicieron venir", agregó.

La Selección de Georgia estuvo cerca de poder competir en la próxima Eurocopa y Víctor cree que podría jugar una competición de estaas características próximamente: "Creo que se está trabajando para intentar entrar a un gran torneo. Cada vez se lo están creyendo más, se nota una evolución".

"Están viendo que algunos jugadores curten a grandes clubes de otros países y se dan cuenta que pueden aspirar a ese nivel, solo falta culminarlo un poco a nivel nacional. El hecho de tenerlo muy cerca la última vez les ha dado un plus para creérselo y armar un equipo joven, fuerte y con ilusión. Ahora, su seleccionador es nuevo y están expectantes a lo que va a ocurrir", añadió.