"Cuando Messi dice que no hay un proyecto será por algo"

Poco a poco se conocen más detalles de los precandidatos a la presidencia del Barcelona. Víctor Font presentó este jueves su sede social y en ella trató varios temas de actualidad azulgrana.

"Estamos en una situación de inestabilidad y falta de liderazgo desde hace tiempo. Apoyar a Koeman y a los jugadores para que sigan compitiendo. Es imprescindible montar la estructura del proyecto deportiva de arriba abajo", explicó Font.

El precandidato quiso lanzar un claro mensaje: "Cuando Messi dice que no hay un proyecto deportivo y se está dando bandazos será por algo. No puede ser que por dos derrotas se diga que Koeman ya no vale. Esto es lo que vamos a desechar en nuestro proyecto. Me equivoqué al decir que ni con un triplete seguiría Koeman".

Sobre el propio Messi, aseguró que "no hay ningún dato objetivo para pensar que Messi no va a esperar al nuevo presidente. Messi quiere al Barça como el que más. Gracias a Dios faltan 40 días para que esto termine y poder enseñarle a Leo un nuevo proyecto. Estoy convencido de que nos dará una nueva oportunidad".

"Las elecciones y la llegada de un proyecto sólido será imprescindible para dar una estabilidad en el club. El día 25 pondríamos en marcha la nueva estructura deportiva. Estoy convencido que no nos descolgaremos en la Liga hasta ese día, estaremos vivos en todas las competiciones", explicó.

También habló Font del papel de Xavi Hernández. "Xavi tiene una cláusula Barça en su último contrato en el Al Sadd. Nuestro proyecto deportivo cuenta con Xavi como hombre de club y no sólo como entrenador. Xavi no es propiedad de esta candidatura ni le pediré un acuerdo de exclusividad. Todos los precandidatos deberían decir que es su hombre para encabezar el proyecto deportivo. No hay nadie como él para dirigir al club", sentenció.