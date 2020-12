"Cuando no ganamos, siento que estoy decepcionando al club"

El Arsenal derrotó el sábado al Chelsea por 3-1, lo que le dio un respiro a Mikel Arteta, pero para el español no cambia nada: su equipo no ganaba desde el 1 de noviembre. En rueda de prensa, el técnico se fustigó por esa mala dinámica.

"En cuanto a los resultados, en las últimas semanas todos hemos estado sufriendo, yo he estado sufriendo. Me siento muy responsable de ello. Tenemos que ganar partidos. Cuando no lo hacemos, siento que estoy decepcionando al club. Es agotador, frustrante y doloroso", explicó.

Dice Arteta que se refugió en los suyos para salir del bache: "Cuando estás frustrado y triste, mi camino ha sido mi familia y todas las personas que están aquí conmigo en el club, la directiva, todos han sido un gran apoyo y eso me ha ayudado mucho".

Su discurso estuvo lleno de autocrítica. "Me cuestiono todos los días", espetó Arteta, que continuó: "Desde que llegué aquí, primero tuve que analizar muy bien lo que estaba pasando, lo que podemos y no podemos hacer".

"Es un trabajo de 24 horas al día, siete días a la semana. Hay muchos problemas y luego, cuando los resultados te golpean de esa manera, a veces no puedes encontrar las razones correctas para entender por qué estamos perdiendo partidos. haciendo las cosas de una manera diferente", cerró.