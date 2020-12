Pepe Reina (38) sigue acumulando partidos y ya lleva 176 jugados en Europa. El actual portero de la Lazio analizó cómo se encuentra en 'El Transistor' de 'Onda Cero'.

"Cada vez me cuesta menos ir a entrenar porque a mis 38 años se va valorando más el día a día", aseguró el madrileño, que, además, reveló una de las claves para seguir tan en forma.

"Trabajar de forma personalizada con un fisioterapeuta que va arreglando esas partes del cuerpo en las que no estás bien. Lo más importante es no perder peso, especialmente en los periodos vacacionales", afirmó.

Reina aún no piensa en la retirada y puso de ejemplo a Buffon, guardameta de la Juventus, que tiene 42 años: "Es una esperanza para que los porteros más longevos podamos seguir jugando más partidos"

"Seguiré hasta que físicamente esté bien y siga disfrutando. Cuando no sienta esos nervios antes de cada partido, se habrá acabado", explicó.

Por otro lado, el meta habló de los países en los que ha jugado. "A nivel de vida, Italia me ha enamorado pero mis mejores años de fútbol han sido en Inglaterra. Allí fue donde más me divertí y donde cumplí más objetivos a nivel personal y deportivo", expuso.

Eso sí, no tiene claro cuál es el mejor portero de la historia: "No me quedaría con un solo portero como el mejor de la historia. Ha habido muchos y es difícil destacar a uno por encima del resto". A pesar de ello, dio tres nombres: Schmeichel, Buffon e Iker Casillas.

Por último, Reina habló de la Selección Española. "En ninguna concentración de la Selección he escuchado una conversación en la que se hablara de dividir la selección y que jugasen otras selecciones como la vasca o la catalana. Ha sido siempre un placer vestir su camiseta", concluyó.