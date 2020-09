"Cuando perdemos leo que soy malísimo y que no sé jugar al fútbol"

El Athletic cayó en la primera jornada de Liga ante el Granada y parte de la afición del cuadro vasco enfocó sus críticas en Dani García y su capacidad para dominar el centro del campo. El futbolista, en sus palabras a 'Radio Popular', prefiere quedarse con las notas positivas.

"Cada vez que perdemos un partido leo que soy malísimo y que no sé jugar al fútbol, pero no me dejo guiar por lo de fuera, cada uno tiene su opinión de lo que le gusta o lo que no y eso no nos debe desviar", atajó.

Tampoco cree que el culpable sea Garitano: "No creo que deba estar cuestionado porque, tras sacarnos de una situación difícil, casi nos mete en Europa, nos mete en la final de Copa... los culpables somos los que salimos cada jornada a jugar".

Por ello, marcó el camino a seguir para olvidar el fiasco en Granada: "Sabemos qué equipo tenemos y lo que debemos hacer. Para mí, este es el año más importante de nuestras carreras con la opción de ganar la final de Copa, de ir a la Supercopa de Arabia... además están LaLiga y la Copa. Es un año que hay que aprovechar".