Cuatro clubes de la Serie A deben aún los salarios de febrero a sus jugadores

La situación del fútbol italiano también es dramática y en particular hay cuatro plantillas que estarían en pie de guerra con sus clubes. 'La Repubblica' asegura este domingo que Nápoles, Genoa, Torino y Sampdoria adeudan aún los sueldos del mes de febrero a sus jugadores.

Según el medio italiano, los motivos son dos. El primero, que las entidades estarían guardándose esas cantidades para contar con más liquidez en un momento complicado. El segundo, para ejercer presión en la mesa de negociación para reducir salarios durante el tiempo de parón.

El momento económico que atraviesan las entidades en el mundo del fútbol es complicada por el parón derivado de la pandemia del coronavirus. No obstante, los futbolistas no entienden que no se les haya pagado todavía el sueldo de febrero, un mes en el que sí pudieron ejercer su trabajo con normalidad.

Hay que recordar que la Juventus ya tomó medidas drásticas y este sábado anunció una reducción salarial a petición propia de su primera plantilla y el cuerpo técnico, pero aplicada desde marzo hasta junio, no un mes de febrero en el que el equipo sí estuvo operativo.

Según las estimaciones del club 'bianconero', esta rebaja ahorraría a las arcar del club alrededor de 90 millones de euros hasta el final del año fiscal 2019-20.