¿Cumpliría su palabra? Cuando Koeman abrió la puerta a los pesos pesados del Barça

La reestructuración que provocó el 2-8 del Bayern en Champions sigue su curso en el Barcelona. El club anunció la destitución de Quique Setién y fijó una fecha en el mes de marzo para las elecciones a la presidencia. Mientras tanto, deberá elegir un entrenador para el proyecto hasta entonces.

Todas las cámaras apuntan a Ronald Koeman. El holandés ya fue visto en la Ciudad Condal y, salvo sorpresa, será quien se ponga a los mandos de un equipo que necesita cambios. Por ello, muchos recuerdan aquella entrevista al entrenador en 'Esport3' en la que subrayó la dificultad de sustituir a ciertos hombres.

"Suárez tiene más de 30 años, Messi tiene más de 30 años, Piqué tiene más de 30 años, Busquets tiene más de 30 años... Les quedan todavía unos años, sí, pero después... ¿qué? Hay que cambiar porque son posiciones importantes para el equipo, toda la columna vertebral", destacó en esa aportación en enero de 2019. Ahora, tras la debacle en Champions, puede llegar ese momento.

"Tendrás portero, pero no tendrás central, pivote, delantero centro... ni a Messi. Entonces, buena suerte", añadió por entonces Koeman, evidenciando la necesidad de renovar el proyecto 'culé'.

Koeman evidenció la necesidad de dar salida a hombres importantes a una cierta edad, una idea que ha tomado fuerza en la entidad tras la derrota ante el Bayern. El neerlandés no tiene reparo a la hora de tirar de los más jóvenes.

"Soy partidario siempre de jugar con gente de la casa porque saben cómo juega el Barça, pero puede ser que en una posición no tengas a ese jugador con ese talento... y entonces hay que buscar fuera. No sé cómo está de nivel el fútbol base del Barça, pero siempre hay que mirar primero en casa y luego fuera. Nosotros somos holandeses, no tenemos miedo a poner a gente joven. Siempre digo que cuando tengo a un jugador de 30 años y a otro de 22, con el mismo rendimiento, pongo al de 22 porque eso es futuro. Hay que apostar por ellos si tienen calidad", reiteró Koeman.

Un año y varios meses después, puede ser él el que se haga responsable de esos cambios que necesita el Barcelona... y los 'culés' esperan ver si es un hombre de palabra.