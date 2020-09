D'Onofrio garantizó los pagos a los jugadores

La crisis económica provocada por el coronavirus y la devaluación de la moneda ha puesto en riesgo a los clubes de Argentina, que están haciendo malabares para cuadrar cuentas.

River Plate no se libraba de las especulaciones y existía preocupación entre sus aficionados por si el equipo no podía afrontar el pago de los salarios de los futbolistas. Nada más lejos de la realidad.

Rodolfo D'Onofrio, presidente del conjunto 'millonario', garantizó este lunes 21 de septiembre el cobro total de sus emolumentos a los miembros de la plantilla y aseguró que no habrá ningún tipo de rebaja.

"El club va solucionando sus problemas. No va a haber rebajas de ningún valor a los jugadores. Se lo estamos pagando, hay entendimiento. Con los clubes conversamos para cumplir las deudas. River tiene un activo importante", explicó en 'Closs Continental'.

De igual forma, ante la complicada situación financiera, D'Onofrio dejó claro que, salvo milagro, el club no realizará ninguna incorporación a su plantilla.

"River no puede salir a buscar a ciertos jugadores, lo hablamos con Marcelo (Gallardo). Si en el mercado hubiera un jugador que pueda llegar a River... Pero no se pueden pagar millones. Pagar algo, se podría. Pero no hay figuras que puedan venir a River", sentenció.