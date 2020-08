Dani Alves descarta a Flamengo y sella su futuro al de Sao Paulo

Dani Alves y Sao Paulo es un matrimonio inseparable. Ello se desprende de las palabras del futbolista brasileño, que manifestó su amor a su actual equipo.

"Una cosa que quiero dejar clara para no volver a tener este debate. El único club en el que jugaré en Brasil es Sao Paulo. Si algo viene de otro club, puedes decir que es mentira", dijo cuando fue cuestionado por una salida a Flamengo.

Alves no quiso dejar resquicios. "Que quede claro: el único club es el Sao Paulo. Es el sueño de mi infancia. No juga´re para ningún otro club que no sea Sao Paulo en Brasil. Aquí estoy por un sueño, no por la parte financiera", añadió.

Además, Alves dio la bienvenida a Brasil a Doménec Torrent, quien fuese su entrenador en el Barcelona. "Quería darle la bienvenida, vivimos momentos increíbles e históricos. Somos parte de la vida del otro. Como embajador brasileño espero que tenga éxito en Flamengo, excepto cuando juegue contra Sao Paulo", sentenció.