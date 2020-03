"Dani Alves me dijo que no lo tocara, lo mandé a la mierda"

El regreso de Sao Paulo, y también el de Dani Alves, a la Copa Libertadores no fue el deseado. Se adelantó en el marcador, pero Binacional consiguió darle la vuelta para sumar sus primeros tres puntos en el torneo. Algo que no sentó nada bien a Dani Alves, según contó Ojeda.

En una de las acciones del duelo, se cruzó con el ex del PSG, entre otros muchos otros: "Me dijo que no le tocase, que no le tocase". Algo a lo que respondió el del 'Poderoso del Sur'.

"Lo mandé a la mierda. Si tengo que 'rascar' a alguien, lo haré", reconoció el jugador de Binacional en zona mixta tras el partido.

Con el triunfo de Binacional y el de Liga de Quito frente a River, Sao Paulo empieza con un panorama complicado para poder pasar de ronda en esta fase de grupos.