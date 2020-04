Darwin Machís rechazó ofertas cuando el Granada descendió

Cuando el Granada descendió a Segunda, Darwin Machís pudo irse. Tuvo ofertas sobre la mesa, pero las rechazó para pelear junto a su club. Estuvo cedido en varios equipos antes de volver como protagonista, pero lo ha conseguido. Comentó su progresión en su cuenta de Instagram.

"Cuando volví a Granada, tuve el desafío de demostrarle a la gente que yo tenía condiciones de estar. Demostrar que tenía nivel porque antes estaba en la filial y no subía. Ahora, cuando el club desciende, yo tengo propuestas para irme a otros equipos, pero yo decido quedarme, el cariño de la gente durante ese año y la temporada fueron muy buenos para mí", dijo.

"La competencia es de alto nivel. Hay tres o cuatro jugadores por posición. Hubo momentos de mucha tensión. Estaba en el filial, subía al primer equipo, me cedieron, no me fue bien. En Leganés, no tuve muchas oportunidades, pero, cuando las tuve, las aproveché y demostré que estaba a la altura para ser jugador de Primera División", añadió.

También analizó sus posibilidades de seguir formando parte de su combinado nacional: "Jugar con la Selección ante Costa Rica era otro tipo de exigencia y tuve que esforzarme mucho si quería seguir siendo llamado por la 'Vinotinto". Si continúa dando un gran rendimiento sobre el campo, puede que lo logre.