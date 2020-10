David Gallego no descartó ni a Babin ni a Marc Valiente

El entrenador del Sporting, David Gallego, no descartó ni a Babin ni a Marc Valente, ambos lesionados, para el partido del domingo ante el Tenerife, aunque el técnico precisó que si no se recuperan también dispone de Pelayo Suárez y Zalaya.

"Las pruebas que se le han hecho muestran que la lesión es muy pequeña así que vamos a esperar hasta el último momento, pero sabiendo también que tiene compañeros que le pueden suplir perfectamente", indicó este viernes Gallego sobre Babín.

El técnico no quiso desvelar quién ocupará el lateral izquierdo después de que la pasada jornada Gallego optase por Saúl García en lugar de Pablo García, pero el recién llegado al Sporting no tuvo una buena actuación, por lo que no se descarta que el entrenador opte de nuevo por el canterano.

La derrota ante el Real Oviedo suscitó una buena parte de las preguntas a David Gallego, quien aseguró que ese partido "no debería alterar la marcha del equipo" porque "esto no para".

No obstante, el técnico reconoció que "al equipo le dolió la derrota", pero añadió que el equipo ha hecho muy buenos entrenamientos esta semana hasta acabar "con muy buenas sensaciones".

Gallego valoró que la fortaleza defensiva ha sido clave para el buen inicio de temporada de los rojiblancos, que solo han encajado un gol en cinco partidos, y de penalti.

Por ello, dijo esperar que el equipo no pierda "la buena actuación defensiva", mientras "poco a poco va creciendo en el aspecto ofensivo, que es donde más margen de mejora hay".

Gallego manifestó que "el equipo tiene que sentirse cómodo en cualquier situación, no solo jugando a la contra porque los rivales te proponen situaciones diferentes y hay que estar preparado para cualquier cosa".

El técnico señaló que su equipo se viene preparando desde atrás para afrontar lo apretado del calendario de las próximas semanas, pero no desveló si tiene previsto hacer rotaciones, al afirmar que es partidario de contar con los futbolistas que "en cada momento transmitan seguridad".

Sobre el Tenerife, consideró que "va a ser de los mejores de la Liga porque es muy intenso, muy vertical y agresivo en las disputas".