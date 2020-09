David González deja la venganza del 'play off' para otro día

Los que posaban su mirada sobre el Logroñés-Castellón soñaban con poder comunicar una de las frases más futboleras de la historia: "¡Gol en Las Gaunas!". Y al final no fue una, sino dos veces las que se cantó, a pesar de que parecía que el tanto nunca iba a llegar.

Ambos conjuntos volvían a enfrentarse en Segunda División después de haberlo hecho el pasado 18 de julio en el 'play off' de ascenso. Fue el choque en el que los blanquirrojos, tras el 1-1 del tiempo reglamentario, sellaron su regreso al fútbol profesional en la lotería de los penaltis. Y este sábado, el electrónico volvió a reflejar el mismo resultado tras el pitido final de Galech Apezteguía.

Los de Sergio Rodríguez asumieron la batuta del juego en un primer tiempo que apenas tuvo trascendencia en el transcurso del partido. Más allá del desgaste físico, los primeros 45 minutos fueron totalmente prescindibles. Una parada de Óscar Whalley a un remate de Andy pasada la primera media hora, lo único rescatable -por rescatar algo-.

El conjunto dirigido por Óscar Cano no generó peligro al contragolpe, su principal arma ofensiva. Marc Mateu estuvo demasiado implicado en las tareas defensivas y Juanto Ortuño no logró conectar con sus compañeros en el centro del campo. El Castellón, de hecho, no comenzó a asomarse al balcón del área local hasta la hora de juego.

Los 'orelluts' disfrutaron de su primer saque de esquina en el 60' y se adelantaron en el electrónico en el ecuador del segundo acto, en su primera ocasión de gol: Rubén Díez se asoció con Satrústegui en la frontal del área para plantarse ante Miño e instaurar el primer tanto del encuentro tras mandar el cuero a las mallas con un disparo raso.

El Logroñés buscó el empate con asiduidad durante los últimos minutos, pero la retaguardia castellonense logró detener las acometidas locales... hasta que, a falta de cinco minutos para la conclusión, Gálvez fue expulsado por doble amarilla. Los de Sergio Rodríguez inclinaron el campo hacia la portería de Whalley y terminaron firmando el empate en la última jugada.

Siddiki, uno de los mejores futbolistas del duelo de Las Gaunas, prolongó un envío desde la izquierda y David González, como Pedro por su casa, sin oposición, repartió los puntos con el interior y dejó la venganza del Castellón por el 'play off' de ascenso para otro día. Quizás, para la vuelta.