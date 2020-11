David Mayoral, con la ilusión de hacerse un hueco en el Cádiz

El futbolista del Hermannstadt David Mayoral, cedido en el conjunto rumano por el Cádiz, concedió una entrevista en el diario 'AS' en la que repasó las distintas vivencias de su carrera deportiva.

"Es un club muy joven, creado hace cinco años apenas y este año ha querido dar un paso más y se supone que debemos estar luchando por las plazas que dan acceso al 'play off', entre el sexto y el noveno. Íbamos muy bien, pero tuvimos tres partidos seguidos contra los de arriba y solo sumamos un punto, pero el equipo está bien", confesó.

Sobre la pandemia del COVID-19, aseveró: "Se supone que estaba mejor que España pero empeoró un poco y desde el lunes cierran restaurantes y centros comerciales y desde hace dos semanas las escuelas están cerradas... así que también en eso es similar a España. Hay toque de queda, cuarentena y cierre de bastantes cosas".

David Mayoral recordó sus inicios en el Real Valladolid: "Siempre miro que hace el Pucela, siempre he dicho que le debo mucho, viví grandes momentos y no hace tanto que me fui de allí. Sigo teniendo amigos, hace poco que estuve hablando con Toni Villa, que es muy buen amigo mío y lo sigo de cerca".

"Les toca sufrir en estos momentos, pero tengo la esperanza de que lo sacarán adelante a partir de ahora. Hay muchos cambios en la plantilla y tienen que adaptarse, ojalá que la victoria ante el Athletic les de esa pizca de confianza y de suerte que se necesita en algunos momentos para que lleguen las demás y puedan salir de ahí abajo", agregó.

El futbolista abulense quiere volver al fútbol español: "Pertenezco al Cádiz y pase lo que pase, el año que viene tengo que regresar allí y la ilusión es hacerme un hueco en el Cádiz, que es el club que apostó por mí y poder volver a España sería el objetivo principal".

"Llevo demasiadas cesiones y me gustaría tener continuidad en un club, pero ya se sabe como es el fútbol. Lo importante para mí es poder jugar y ahora lo estoy consiguiendo y por eso estoy contento", concluyó.