David Villa niega las acusaciones por un presunto acoso sexual

El nombre de David Villa ha sido noticia este miércoles por un asunto nada agradable. Y es que el máximo goleador de la historia de la Selección Española se ha visto aparentemente envuelto en un presunto caso de acoso sexual.

Según reveló 'Sports Illustrated', el jugador estaría siendo investigado en este sentido tras las acusaciones vertidas sobre él por una ex trabajadora del club durante la etapa del atacante en el New York City.

De inmediato, el conjunto de la Major League Soccer anunció que estudiaría los hechos, dados a conocer por la propia chica a través de la red social Twitter. "Nos tomamos este asunto en serio y no toleramos acoso de ningún tipo en nuestra organización. Inmediatamente hemos iniciado una investigación en torno a este asunto", expresó la entidad.

La presunta acosada relató la que habría sido su experiencia en el club a través de unos mensajes en Twitter en los que dio el nombre del recientemente retirado futbolista.

"Pensé que estaba ante la oportunidad de mi vida cuando obtuve ese trabajo, y lo que obtuve fue que David Villa me tocase cada jodido día y mis jefes pensaban que se trataba de algo gracioso. Las mujeres que cuentan estas historias en alto son mis heroínas", comentó en la red social.

Tras todo el revuelo, David Villa salió a la palestra y emitió un comunicado en el que negaba dichas acusaciones: "Son absolutamente falsas. Nunca escuché nada sobre ellas desde el club o ninguna otra fuente hasta que fueron publicadas en la red. Siempre me sentí querido y respetado en el New York City. No entiendo por qué surgen ahora estas acusaciones falsas cuando yo dejé el club en 2018", relata el asturiano.

Además, el 'Guaje' se mostró muy concienciado con la gravedad de esas insinuaciones. "El acoso es un problema muy importante para la sociedad. Es muy lamentable para aquellos que sí han sufrido acoso que otras personas se acojan a ello como excusa para realizar falsas acusaciones. Ruego a cualquier persona o medio de comunicación que por favor respete mi derecho a la presunción de inocencia", sentenció el ex jugador, cuyo equipo legal ya trabaja a fondo para aclarar los hechos.