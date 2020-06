Davies y Rashford, los dos cracks del futuro que el Barça dejó marchar

La historia de los grandes equipos está llena de fichajes que no se produjeron y luego acabaron siendo grandísimos estrellas en otro club. Si hablamos de Barça y Madrid, temporada tras temporada se estudia el fichaje de decenas de jugadores que, por unas razones u otras, no pasan el corte.

En el caso de los jóvenes de futuro, este tipo de errores proliferan aún más. Es complicado dar con la tecla y fichar al jugador adecuado entre dos que destacan por igual.

Al Barcelona, sin ir más lejos, le pasó con Mbappé y Dembélé. Pudo fichar a los dos, pero se decidió por el que no debía... No fue el único, 'Mundo Deportivo' recordó este lunes dos fichajes que no se produjeron y que, por lo visto, están llamados a mandar en el fútbol del mañana.

Uno de ellos es Alphonso Davies, el mejor lateral izquierdo del momento, que el Barcelona rechazó cuando era extremo en 2017. No quiso pagar ocho millones de euros por un jugador que iba a ir directamente al filial y no tenía ni 17 años.

Apenas tres años después, el jugador está totalmente consagrado y tiene pinta de que puede firmar una época en el carril izquierdo del Bayern.

El otro futbolista del que habló el medio catalán es Marcus Rashford. En 2018, el Barça se pensó su fichaje. El inglés acababa contrato en 2020 y quería que el delantero presionara al Manchester United con eso para acabar en la Ciudad Condal.

La realidad acabó siendo demoledora para el club azulgrana. Rashford recapacitó y prefirió liderar el ataque 'red devil' antes que comenzar una etapa de inicerto futuro en Barcelona.

La conclusión, que el Barça sigue buscando delantero dos años después. Dos fichajes que pudieron ser, uno más que el otro, y que se le escaparon al conjunto 'culé' por detalles.