Dayro se entrena en Colombia y mira con deseo a Once Caldas

La aventura de Dayro Moreno en Argentina parece que ha llegado a su final. El goleador, que milita en Talleres de Córdoba, no seguirá vistiendo la elástica de la 'T'.

El futbolista ha recibido el beneplácito del conjunto argentino para quedarse en Colombia y entrenar allí. Además, le ha dado a su agente consentimiento para que le busque un nuevo equipo, según informaron desde Talleres.

Ahora ha sido el propio Dayro el que ha dado alguna pista sobre su futuro. "Hay ofertas, pero nada concreto. He hablado con Once Caldas, el equipo de mis amores, pero no me puedo apresurar", comentó en 'Caracol Radio'.

Aunque su preferencia es regresar a Palogrande, no es su única opción. En los meses anteriores también surgieron los rumores de Rionegro y Atlético Nacional, según 'Goal'.