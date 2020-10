"De coronavirus no se muere, los estadios podrían abrir al 30%"

El COVID-19 sigue muy presente en el mundo. De hecho, los expertos ya se refieren a una posible segunda ola.

Pero aún hay quien cree que esta enfermedad no es para tanto. Massimo Ferrero, presidente de la Sampdoria, dejó claro que no es negacionista, pero cree que el virus no es tan grave como dicen los expertos.

"La enfermedad existe, hay que identificarla, pero hemos dado 100 millones de pasos hacia adelante. De eso no mueres, gracias a Dios", dijo a 'Radio Capital'.

Y se permitió señalar a los que estudian el COVID-19: "Los científicos salen a la televisión y todos dicen algo diferente. ¿El bastoncillo? Los científicos pueden ponerlo en otro lugar".

Por todo ello, cree Massimo Ferrero que la gente debería volver a las gradas. "No pido el 100%, ni tan siquiera el 50%, pero al menos un 30%...", continuó.

Considera el mandamás de la Sampdoria que todo esto pasará factura a la sociedad. "La incertidumbre mata la mente de la gente. En un tiempo habrá que cerrar lo shospitales para el cuerpo y se llenarán los de la cabeza", opinó.

Además, pronosticó una rápida recuperación para Cristiano, que dio positivo en COVID-19. "Le deseo lo mejor, es un hombre maravilloso y estará bien en una semana", finalizó.