De la Barrera no tira la toalla: "Hay tiempo para estar entre los tres primeros"

El Deportivo no fue capaz de asaltar el Campo do Vao de Vigo y terminó naufragando ante el Coruxo por 2-0. Por eso, en rueda de prensa, Rubén de la Barrera se mostró serio.

"El resultado es decepcionante. Estábamos llevando a cabo lo que pretendíamos y justo cuando mejor estábamos, encajamos el gol. Estuvo la ocasión de Lara y luego algo que no puede ocurrir nunca: gol a balón parado y penalti que viene de un saque de banda en el que estuvimos desactivados. En la segunda parte volcamos el campo, pero en situaciones de lucha, disputa, ellos se llevaron el partido", comentó el entrenador del Deportivo.

Y añadió sobre las opciones de ascenso: "Lo que toca es preparar el partido ante el Guijuelo. Cinco partidos, 15 puntos. Está complicado, pero no vamos a tirar la temporada. Si nos ceñimos a los números, hay tiempo para estar entre los tres primeros. Son 15 puntos y jugaremos contra equipos que pelean por lo mismo. Pensamos en Guijuelo. Son tres puntos para romper la dinámica y acercarnos a los siguientes. Tenemos que ganar los cinco partidos".

Sobre el mensaje que ha transmitido a sus jugadores en el vestuario, explicó: "Me gusta tratar las cosas como las siento. Lo que les he transmitido es que no hay otra opción que no sea ponerse en faena desde ya. Es fácil vivir las cosas cuando ocurren lo que queremos, pero estamos obligados a revertir la situación nada favorable, muy negativa. Hay que convivir con estos momentos, ser más familia que nunca y con mayor personalidad que nunca".

Finalmente, solo tuvo buenas palabras sobre los debuts de Rayco y Villares: "Fueron buenas sensaciones para ellos. Su primer partido y dos chicos que han aportado lo que son. Villares dinámico, con buen pie, y Rayco ese descaro y uno contra uno. Estaban para estrenarse y han tenido un debut esperanzador".