De la Barrera se autoinculpó de una nueva derrota

El Deportivo de la Coruña volvió a perder, en esta ocasión ante el Compostela, y se queda sin margen de error en la lucha por el ascenso.

Tras el partido, Rubén de la Barrera se echó las culpas a sí mismo por cómo fue el encuentro. "Cada vez que perdamos la culpa es fácil encontrarla: es mía y la asumo. El único culpable soy yo. Teníamos claro que no iba a ser sencillo, pero lo que me otorga una energía importante es mi forma de ser y sentir el deporte", dijo en rueda de prensa.

"El gol llega tras una ocasión clara nuestra. A partir de ahí queríamos acercarnos al equipo que queremos ser. Hay que tener energía, ir de verdad, jugar y perder el miedo al error. Son tres ingredientes fundamentales", explicó.

Le preguntaron a De la Barrera por los errores en la presión: "Teníamos mecanismos para intentar que no salieran desde atrás y presionar bien arriba, procurar que buscasen balones largos. Y a partir de ahí, había que gestionar el balón cuando lo recuperas. Hemos estado muy imprecisos, pretendiendo atacar muy rápido a un equipo que no permitía espacios. No tengo dudas de que el lunes es el primer día en el que tenemos que seguir insistiendo".

Entramos en la recta final del mercado invernal y el entrenador del Deportivo fue cuestionado sobre ello. "Con la plantilla que tengo voy a muerte. Está perfectamente confeccionada y tenemos futbolistas con una trayectoria importante. Y con sentimiento de lograr lo mismo y hacerlo de la mano. Sería fácil escurrir el bulto, pero no", sentenció.