555 millones de sueldo, pero 235 de beneficio: ¿es o no rentable Leo para el Barça?

De los 555 millones de euros de coste en cuatro temporadas a los 235 'kilos' recuperados en tres años. 'Sport' analizó el impacto económico de Leo Messi en el Barcelona, para llegar a la conclusión de que el nuevo contrato del crack no fue tan ruinoso como se pretende vender.

El medio recurrió a Marc Ciria, director general de 'Diagonal Inversiones' y socio del Barça; a Josep Fabra, financiero; y a Iván Cabeza, economista, para calcular los ingresos obtenidos por el conjunto 'culé' gracias a Leo.

Según este estudio, sin contar la presente campaña por estar "viciada por la pandemia", Messi le ha costado al Barcelona 383.655.000 euros, pero ha generado 619.265.000. Unos números astronómicos y que arrojarían un balance positivo de 235.610.000.

Ciria recalcó la importancia que tiene para el Barcelona contar con un activo tan importante como el de Rosario: "Los contratos de patrocinio tienen un precio con él y otro sin él. Es la 'cláusula Messi' y puede alcanzar el 50% del total del contrato".

En el medio, tienen claro que un nuevo Barça no se puede contemplar sin el argentino: "No es solo que aporte más valor, sino que es esencial para la recuperación económica del club".

Por último, Ciria se atreve a imaginar un nuevo modelo para que Messi no haga las maletas, pues sostener el actual es inviable para el Barcelona: "No se le puede pagar. Quien entre, no podrá llegar a esas cifras y deberá ofrecerle un proyecto vitalicio, como Jordan con 'Nike'. Para seguir, Leo deberá bajarse la ficha un 40%".