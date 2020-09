De Marcos puso en valor el legado de Aduriz

De Marcos lo tiene claro. Aduriz ha marcado una época, y es un modelo a seguir en la cantera rojiblanca. Su legado no ha sido más grande por culpa de su maltrecha cadera, que al terminar este curso le dijo que ya era suficiente.

La baja de Aduriz ha sido notable. Así lo ha explicado Óscar de Marcos. "Es una baja muy importante para nosotros dentro del vestuario. Bueno, Beñat y San José son la misma cara de la moneda", dijo, en una entrevista publicada por 'AS'.

"Aduriz deportivamente sabemos lo que ha sido. Nos ha dado mucho, todos queremos ser Aduriz, dar el máximo a nuestro club, pero solo algunos lo consiguen", añadió.

Quizá él sea el siguiente icomo rojiblanco en colgar las botas. "Me queda un año de contrato, mi objetivo es intentar hacerlo bien y si tengo que estar, que sea por méritos no porque el club quiera regalarme un año más si no me ve con la idea de que puedo aportar", reconoció.

"Me ha dado mucho y ahora tengo que aportar yo. Si me comparas con Aduriz, igual me quedan ocho años de carrera", dijo, a continuación, el hoy capitán del Athletic Club.

Se avecinan cambios, porque otro con papeletas a irse es Iago Herrerín. "Cada uno tiene una situación y respeto todas. No estaba a gusto, no lo estaba pasando bien y no le ilusionaba. Le deseo lo mejor como compañero y amigo que ha sido estos años", contestó, al ser cuestionado sobre el guardameta.

El coronavirus también tuvo sitio en esta charla. "Pasan las semanas y cada vez que nos hacen una prueba de PCR siempre tienes esa duda, como no sabes ni dónde está ni cómo se coge...", explicó.

"Lo puede tener cualquier persona de tu entorno; cuando nos dijeron que había seis, entraba en lo posible, con tres semanas libres, hay riesgo", dijo, restando importancia al 'récord' que firmó su club.

Y también valoró la marcha de Messi del Barça. "Se me va a hacer raro, desde que debuté me he enfrentado a él una infinidad de veces, lo he sufrido como los 'athleticzales'. Será extraño, y una pena, quién no quisiera jugar contra él, bueno yo lo he hecho unas cuantas veces, por mí no pasa nada", dijo, para finalizar.