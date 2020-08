De Ney a Xavi Simons: Tuchel reserva a sus estrellas ante el Sochaux

El PSG tiene previsto jugar este miércoles a las 19.00 horas frente al Sochaux, de la Segunda División de Francia. Este será el último duelo antes de que el equipo del Parque de los Príncipes se presente en la Champions League.

Y Thomas Tuchel no quiere sustos. El entrenador ha dado por la mañana la lista de convocados y no ha habido rastro de Nemar, Verratti, Di María, Thiago Silva, Icardi, entre otros.

El PSG ya tuvo varios lesionados en la final de la Copa de la Liga y el cuerpo técnico ha optado por reservarlos de cara a la Champions League, dando paso a jugadores como Xavi Simons.

La ex perla de La Masia no ha debutado con el primer equipo y podría hacerlo a sus 17 años. Con el Sub 19 ya ha disputado cinco duelos, en los que logró un gol.

En la convocatoria sí que han entrado algunos jugadores importantes como Herrera, Juan Bernat, Keylor o Sarabia. El caso de Bernat es destacable porque el jugador se perdió la temporada por unas molestias y podría también estar sobre el césped para probarse y ver qué sensaciones tiene.