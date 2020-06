Aritz Aduriz ha dejado un hueco difícil de llenar en el Athletic, sobre todo de cara al tramo más decisivo de la temporada. El ex delantero, ya retirado, ha estado en 'Vamos' de 'Movistar+'.

"Estoy mucho mejor de lo que pensaba. Cuando te quitan el dolor es un paso muy grande. La retirada la llevaba asimilando mucho tiempo", comenzó explicando cómo se encuentra después de haber sido operado de la cadera.

Aduriz aseguró que la retirada no le ha pillado por sorpresa y que lo habría hecho antes: " De no ser por esta situación ya estaría retirado. El cuerpo me lo estaba pidiendo a gritos".

El ex futbolista 'león' ya siente el haber dejado el fútbol y todas sus exigencias, lo que agradece y celebra al sentirse más tranquilo y calmado.

"A día de hoy es un descanso mental increíble el no tener que entrenar cada día ni competir porque ya no podía. Cuando vea a mis compañeros jugar sentiré un poco de envidia, pero son procesos que hay que superar", afirmó.

En cuanto a todos los mensajes que le han llegado desde que anunció su retirada, Aduriz sigue emocionado.

"Sinceramente, me ha sobrepasado. No esperaba ni mucho menos tanto cariño. Sé que no puedo agradecer todo este cariño, pero desde aquí lanzo un mensaje que ha sido inmenso", acabó.