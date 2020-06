"De pequeño le pedí a Santa Lucía ser futbolista o santo"

Es el hombre que llevará la manija del centro del campo de Italia durante la próxima década. Sandro Tonali, al que muchos consideran el nuevo Pirlo, puede dar el siguiente paso en su carrera.

Tenía claro desde muy pequeño a dónde quería llegar, o al menos eso confesó. Eso sí, pidió ayuda divina para convertirse en lo que es hoy, una de las grandes promesas del fútbol transalpino.

"De pequeño le pedí en una carta, dirigida a Santa Lucía, que cuando creciera quería ser futbolista o santo. Entonces me di cuenta de que para ser santo había que trabajar muy duro", confesó en 'Sportweek'.

En Italia le ven como el nuevo Pirlo, pero él no se ve así. "Me inspiro más en Modric que en Pirlo. Me gustan los dos, pero depende de cómo el oponente esté en el partido. Contra un 4-4-2 tengo más espacio como centrocampista, si tengo alguien delante de mí, me gustat estar por delante de la defensa", explicó.

Eso sí, Tonali tiene claro que su ídolo es Gennaro Gattuso. "Si hubiera dividido la determinación que tenía, entre diez, habría suficiente para llenar a todos sus compañeros de equipo. No le tenía miedo a nadie", explicó.

Tonali perteneció al Lombardia Uno, afiliado con el Milan, pero no cuajó. "Cada dos o tres meses son llamados varios chicos. No puedo decir que me descartaran, realmente no me tomaron en cuenta", aseveró.