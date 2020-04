De Riquelme a Haaland, todos felicitaron a Boca por su cumpleaños

Bueno, todos, todos, no. Pero ustedes ya me entienden. Boca Juniors se fundó un 3 de abril de 1905, y en su 115 aniversario no faltaron las felicitaciones. Las protagonizaron desde hombres de la casa, a clubes rivales e incluso se acordó del 'Xeneize' el joven del momento, Erling Haaland.